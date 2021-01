Inep anuncia novas datas para provas do Enem no AM

O Inep anunciou nas redes sociais que aplicará o Enem no estado do Amazonas nos dias 23 e 24 de fevereiro, data já prevista no calendário para reaplicação a candidatos que tiveram problema de infraestrutura ou diagnosticados com Covid.

Com a suspensão dos efeitos da liminar concedida pela 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas, o Inep e o MEC irão unir esforços institucionais em parceria com o governo do Amazonas para aplicar o Enem 2020 nos dias 23 e 24 de fevereiro. https://t.co/DM1PcJ7HiE pic.twitter.com/wVn0uubeZg — Inep (@inep_oficial) January 15, 2021