Inep abre período de inscrições para a edição do Enem 2022

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) abre nesta terça-feira (10) o período para as inscrições no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022. A taxa de inscrição é de R$ 85 e pode ser paga até o dia 27 de maio.

Os participantes interessados em se inscrever têm até às 23h59 do dia 21 de maio para concluir o cadastro no site. Neste mesmo período o candidato também poderá realizar a solicitação de atendimento especializado.

O participante que optar por se inscrever no Enem 2022 impresso não poderá se inscrever na edição do Enem 2022 digital e, após concluir a inscrição, não poderá alterar a opção.

Estrutura do exame

A prova do Enem será constituída de quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha. As provas objetivas e a redação avaliarão as seguintes áreas de conhecimento do ensino médio e os respectivos componentes curriculares: linguagens, códigos e suas tecnologias e redação; língua portuguesa, literatura, língua estrangeira (inglês ou espanhol); artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação; ciências humanas e suas tecnologias; história, geografia, filosofia e sociologia; ciências da natureza e suas tecnologias; química, física e biologia; matemática e suas tecnologias.

No primeiro dia de prova serão aplicados os exames de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. A aplicação terá 5h30 de duração. Já no segundo dia, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. A aplicação terá cinco horas de duração.

Resultado

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no Portal do Inep, pela internet, até o

terceiro dia útil após o último dia de aplicação das provas.

O participante poderá ter acesso aos seus resultados individuais do Enem 2022 impresso,

em data a ser divulgada posteriormente, mediante inserção do número do CPF e senha, na Página do Participante.

*Com R7