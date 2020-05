Indústrias de bebidas não alcoólicas doam EPIs para hospitais do Estado

Em atendimento a pleito do Governo do Amazonas, a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (Abir) e suas associadas estão doando 52 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para hospitais do Estado. A Recofarma entregou, na sexta-feira (15/05), 42 mil itens, entre máscaras, aventais e álcool em gel.

Nesta terça-feira (19/05), será a vez da Ambev, uma das empresas associadas à Abir, efetuar a doação de mais 10 mil máscaras N95. As entregas estão sendo feitas à Central de Medicamentos do Amazonas (Cema).

Também nesta terça-feira, a rede de supermercados Carrefour irá doar dois respiradores, 50 mil máscaras cirúrgicas e 5 mil protetores faciais. Já a empresa de embalagens Ball vai entregar 3.230 máscaras N95, 4.500 fronhas e lençóis hospitalares, além de 500 unidades de macacão de segurança Tyvek.

Outra doação prevista para esta terça-feira é da empresa Klabin, que irá entregar 5 mil aventais, 7.677 máscaras cirúrgicas, 30 mil toucas cirúrgicas, 30 mil protetores para pés (propé), 800 jogos de lençol, 400 travesseiros e 400 colchões.

Mais doações – Nesta segunda-feira (18/05), as empresas Masa da Amazônia e Colortech, por meio do projeto Heróis, realizaram a entrega de 8 mil protetores faciais. Já a fábrica 3M entregou, nos hospitais da rede estadual, mais de 35 mil máscaras N95, de um total de 150 mil que serão doadas pela empresa.

Rede de contribuições – As doações recentes se juntam aos mais de 3 milhões de itens de proteção individual já doados pelas empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM), instituições de classe, varejistas e Ministério da Saúde para o combate ao novo coronavírus no estado do Amazonas.

*Com informações da assessoria