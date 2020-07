Industriário filma a própria morte durante ‘racha’ na AM-070

O industriário Júlio Oliveira Sampaio, de 24 anos, morreu após ter se envolvido em um acidente de carro, na noite desse sábado (4), durante um suposto ‘racha’ no quilômetro 6, situado na rodovia Manoel Urbano, que liga Manaus ao município de Iranduba.

Minutos antes da colisão, o homem chegou a filmar o momento em que dirigia o veículo dele, um carro modelo Civic, de placas IXI 6634. Nas imagens, é possível identificar o velocímetro disparar de 70 quilômetros, chegando a 125 por hora, a fim de ultrapassar outro carro que aparece no vídeo. Após ser surpreendido pelo veículo, que torna a seguir caminho, a vítima perde o controle, sai da pista e colide contra uma árvore. O vídeo foi encontrado por bombeiros que efetuaram o resgate.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e, ao chegar no local do acidente, a equipe precisou realizar procedimentos de rebatimento do teto e elevação do painel, para que fosse possível retirar os membros inferiores da vítima. No entanto, conforme os profissionais de resgate, Júlio já estava sem os sinais vitais.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu o homem até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, em Manaus, mas, segundo os médicos da Unidade Hospitalar, as diversas fraturas pelo corpo – inclusive na região do pescoço – dificultaram o procedimento. Ele não resistiu e foi a óbito durante a madrugada deste domingo (5). O corpo foi removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML).

