inDriver anuncia o programa “médico a caminho”

O aplicativo de mobilidade inDriver lança o programa “médico a caminho”, destinado a assistência de transporte para profissionais da área da saúde que estão à frente no combate ao COVID-19.

A partir da base de dados básica do serviço, a equipe do inDriver listará médicos de hospitais, clínicas e laboratórios que poderão fazer parte do programa ao utilizarem o aplicativo.

Ao receber uma solicitação de corrida, estará claramente sinalizado ao motorista que o usuário é um “trabalhador médico” e, através dos endereços, é possível saber se ele está indo de casa para o trabalho e vice-versa. Assim então, o motorista poderá decidir se aplica o preço mais baixo possível ou até mesmo se faz a corrida gratuitamente.

A empresa incentiva a participação de todos. “Também convidamos todos os motoristas que se preocupam em apoiar esses médicos para participarem. Muitos ficam sem dormir e descansar enquanto lutam por nós nessa batalha pela vida”, afirmam os representantes da inDriver. Você pode até estar em casa, receber um pedido de um médico, sair rapidamente para o carro e levá-lo. Conecte-se ao serviço, faça um teste on-line e ajude a atender a esses pedidos.

Os motoristas que atenderem ativamente às ordens dos profissionais de saúde serão incentivados, incluindo bônus, prioridades e isenção de comissão para essas ordens.

Se você representa um hospital ou outra instituição de saúde que participa da luta contra a pandemia, envie a lista oficial de funcionários que terão acesso ao programa “Médico a caminho” para: [email protected].

O programa funcionará nas seguintes cidades:

-Manaus

-Porto Alegre

-Fortaleza

-Goiânia

-Recife

-Belo Horizonte

-João Pessoa

-Natal

-Brasília

-Ponta Grossa