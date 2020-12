Indicação de Eduardo Braga beneficia nove municípios com R$ 130 milhões para recuperação e pavimentação da malha viária

Nove prefeituras amazonenses assinaram, nesta terça-feira (29/12), com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), convênios no valor global de R$ 130 milhões, indicados pelo senador Eduardo Braga (MDB/AM) com emenda extra ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Os recursos serão aplicados exclusivamente em obras de recuperação e pavimentação de ramais, vicinais e Projetos de Assentamentos (PAs).

Quatro municípios serão contemplados com complementação de orçamento de R$ 32,6 milhões, sendo para Apuí R$ 12 milhões; Careiro mais de R$ 6,7 milhões; Humaitá R$ 9 milhões, e Manicoré R$ 4,821 milhões. Nessas cidades os recursos serão destinados a pavimentação de ramais e vicinais nas comunidades Vicinal do rio Juma, Ramal do 14, Panelão (pavimentação), Projeto de Assentamento Auxiliadora, Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Realidade e Matupi, respectivamente.

O senador Eduardo também indicou mais de R$ 97,3 milhões em recursos novos para os municípios de Parintins (R$ 70,6 milhões); Presidente Figueiredo (R$ 11,7 milhões); Itacoatiara (R$ 7,4 milhões); Canutama (R$ 4,1 milhões) e Carauari (R$ 3,4 milhões). Os recursos serão aplicados, respectivamente, em obras de pavimentação no PA Vila Amazônia e recuperação nos PAs Canoas e Rio Pardo, PDS Novo Remanso, PA São Francisco e PA Riozinho, respectivamente.

A solenidade de assinatura aconteceu na sede do Incra, na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, e cumpriu todos os protocolos de segurança sanitária, com uso de álcool gel, máscaras e distanciamento. O evento contou com a participação de atuais prefeitos de Presidente Figueiredo, Romero Mendonça e Antônio Peixoto (que não foram reeleitos, e deixam os cargos no dia 1º de janeiro de 2021), reeleitos de Parintins, Bi Garcia, e do Careiro, Nathan Macena, além dos prefeitos eleito de Apuí, Marco Lise, e de Figueiredo, Patrícia Lopes.

Incremento ─ O senador Eduardo Braga disse que os recursos fazem parte de um trabalho junto ao Incra nacional, e que os investimentos são bastante expressivos para o setor primário no Amazonas. “O governo federal destinou R$ 150 milhões a nível nacional ao Incra para obras de infraestrutura, e desse total, R$ 130 milhões vieram só para o Amazonas. E esses recursos vão ajudar a incrementar a cadeia produtiva no Estado”, disse o parlamentar.

O superintendente do Incra no Amazonas, João Batista Jornada, destacou que o volume de recursos é inédito para o órgão federal, e que a parceria com as prefeituras vai gerar benefícios diretos a centenas de famílias de produtores rurais com obras que vão melhorar o escoamento da produção. “A nossa expectativa é iniciar os trabalhos a partir de 2021, e com isso gerar emprego e renda para a população do interior do Amazonas”, disse.

O prefeito Bi Garcia, informou que os recursos vão garantir o asfaltamento do ramal do PA Vila Amazônia até a comunidade Serra da Valéria, ligando Parintins ao município de Juriti, no Pará, atendendo centenas de produtores rurais naquela região. “É realmente uma parceria que chega em boa hora. Essa pavimentação vai gerar benefícios para mais de 7 mil famílias. Parintins agradece todo o apoio do senador Eduardo Braga”, informou Garcia.