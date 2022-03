Incentiv.me quer conectar projetos incentivados a empresas da Amazônia

Por meio de um evento aberto ao público, a Incentiv.me apresentará seus produtos e serviços para o mercado de captação de recursos e apoio aos projetos incentivados amazonenses

Com mais de 350 projetos incentivados em sua carta de clientes, mais de 160 milhões destinados para estes projetos e mais de 60 mil pessoas impactadas em diferentes regiões do Brasil, a startup Incentiv.me chega em Manaus para apresentar sua expertise e soluções para um dos principais problemas que ocorrem na trajetória de instituições e pessoas físicas que aprovam projetos em leis de incentivo brasileiras: a falta de conexão com empresas interessadas em transformar imposto em impacto social, ambiental e econômico.

Em apresentação inédita em Manaus a “Chamada para projetos incentivados”, amanhã (31), às 18h30, na sede do Impact Hub, na Avenida Ephigênio Salles, 1299 – Aleixo, a Incentiv.me inicia sua operação na capital amazonense, com vistas para os estados da Amazônia. “Nosso objetivo é ampliar para a região amazônica os impactos sociais que nossa plataforma gera para empresas e autores de projetos aprovados em diversas leis de incentivo brasileiras, bem como expandir nosso portfólio de projetos para o Norte do país e estamos começando por Manaus”, destacou Leana Mattei, coordenadora de projetos e parcerias de impacto da Incentiv.me.

A Incentiv.me atua com todas as leis de incentivo fiscal do país, sejam elas da esfera federal, estadual ou municipal. As mais conhecidas são a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Federal do Esporte e Fundos da Infância e da Adolescência e do Idoso. Em relação às empresas, para cada esfera da Lei, existem alguns pré-requisitos para destinação dos recursos aos projetos. Para as Leis Federais, por exemplo, qualquer empresa tributada em regime de lucro real pode destinar até 9%, no total das leis, do seu imposto de renda para projetos aprovados nas leis de incentivo.

Para Leana da Incentiv.me, foi pensando nas soluções dos problemas e dificuldades tanto dos proponentes de projetos incentivados quanto nas empresas que desconhecem sua capacidade de apoiar estes projetos que a Incentiv.me nasceu. “Oferecemos para as empresas um diagnóstico gratuito através de uma ferramenta chamada ‘Calculadora de Potencial’ que é o ponto de partida para melhorar a eficiência tributária. Já para os proponentes aprovados em leis de incentivo oferecemos, além da captação de recursos, todo o suporte para viabilizar o projeto, como assessoria administrativa e de comunicação, apoio durante toda a jornada até o patrocínio e também monitoramento dos resultados após a implementação do projeto”, explica.

“Cada vez mais, cresce a demanda por projetos no Norte do país e ainda existe um grande potencial de crescimento. Essa é a chance de proponentes do Amazonas tirarem seus projetos do papel. Por isso, estamos em Manaus para informar aos interessados como podemos ajuda-los ou ajuda-las”, completou Leana.

O evento é gratuito e destinado especialmente aos proponentes, pessoas físicas e jurídicas, com projetos incentivados e aprovados, independente da Lei de Incentivo a qual estão vinculados.

Como funciona a plataforma Incentiv.me

É uma plataforma on-line que funciona como uma vitrine social e um gestor de processos seletivos – oferecendo conexão, match e casamento perfeito entre projetos e empresas – que compõem uma assessoria especializada para proponentes e gestão de portfólio para empresas que buscam apoiar projetos incentivados, por meio do redirecionamento de seus impostos. Depois de cadastrado, o projeto fica visível para mais de 100 empresas, ampliando bastante as chances de patrocínio. Além disso, faz o acompanhamento em toda a jornada, desde quando o projeto é aprovado, passando pela captação até o pós-incentivo.

Sobre a empresa

A Incentiv.me é uma startup premiada nacional e internacionalmente voltada para inovação tributária (taxtech) e que atua no mercado brasileiro desde 2018, conectando o ecossistema de leis de incentivo fiscal, oferecendo produtos e serviços, por meio de sua plataforma on-line, para patrocinadores, incentivadores e proponentes de projetos aprovados em leis de incentivo brasileiras. A Incentiv.me foi criada para que pessoas e empresas multipliquem o impacto social, contribuindo juntas para um mundo melhor.

