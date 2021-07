Incêndio em duto de estatal mexicana forma ‘olho de fogo’ em alto mar

Fogo demorou mais de 5 horas para ser controlado; a Pemex garantiu que fará uma análise para encontrar as causas do incidente. IMAGEM: Reprodução

Com a ajuda de três embarcações de combate a incêndios e após cinco horas e meia, membros da estatal mexicana Pemex conseguiram controlar nesta sexta-feira um vazamento de gás em um gasoduto subaquático que provocou um incêndio nas águas do Golfo do México, afirmou a empresa.

O incidente começou às 5h15 (horário local), no oleoduto marinho que conecta duas plataformas do complexo Ku Maloob Zaap (KMZ), o maior produtor de petróleo da Pemex, diante do Estado de Campeche, no sudeste do país.

🚨 Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap) Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

A estatal explicou em comunicado que, após o fechamento das válvulas de interligação dos dutos, a contingência foi encerrada por volta das 10h45, e as condições normais de operação foram restauradas. Não houve relatos de feridos.

A KMZ representa mais de 40% dos 1,68 milhão de barris de produção diária (bpd) de petróleo da Pemex. O complexo produzia 726 mil bpd de óleo no momento do incidente, segundo relatório interno da empresa, divulgado por uma fonte.

A Pemex garantiu que fará uma análise para encontrar as causas do incidente. (REUTERS)