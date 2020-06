Incêndio deixa uma criança morta na zona leste

Uma criança de 5 anos morreu, e outras duas, de 9 e 3 anos, ficaram feridas, após a casa de madeira onde elas estavam, localizada no beco Boa Sorte, bairro São José 2, zona leste de Manaus, ter incendiado, na sexta-feira (12).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a corporação foi acionada, mas as chamas já tinham sido controladas pela população, que socorreu as crianças.

Aos bombeiros, populares disseram que as crianças estavam sozinhas e que os pais, possivelmente, estavam trabalhando. Segundo uma vizinha, identificada apensas como ‘dona Maria’, o incêndio começou por volta das 9h e as crianças gritaram pedindo socorro.

“A que mais gritava foi a que faleceu. Eles estavam gritando muito por mim, pelos vizinhos. Nós não sabíamos que a casa só estava fechada no cadeado, senão teríamos conseguido salvá-los. Conseguimos salvar duas, mas elas ainda ficaram queimadas. Foi tudo muito rápido”, disse emocionada.

De acordo com Johnny Menezes, coordenador do Conselho Tutelar da zona leste, a família veio do município de Santarém (PA), e os procedimentos para que retornem ao local já estão sendo providenciados.

“Nós estamos aqui para prestar apoio à família. Vamos cuidar da parte de documentação que, por conta de ser de outra cidade, é um pouco mais burocrático. Já acionamos nossos contatos para agilizar o máximo possível”, completou.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca) foi deslocada para o local e assumirá as investigações. O corpo da criança foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

As duas crianças que sobreviveram foram socorridas e levadas para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Joãozinho, na mesma zona, e não correm risco de morte.

