Incêndio atinge usina de energia em Parintins

DA REDAÇÃO – Nesta segunda-feira (26), por volta das 10h, um incêndio de grandes proporções atingiu a usina da Amazonas Energia em Parintins, localizada na avenida Nações Unidas, área central daquele município.

Houve muita correria e pânico nos moradores da área, pois foi relatado um tremor antes do início das chamas, além de uma enorme coluna de fumaça preta.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local em aproximadamente quatro minutos. A ocorrência contou com apoio dos Bombeiros Civis do Aeródromo local, além da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).

A concessionária de energia afirmou em nota que ocorreu um problema técnico em um dos grupos geradores da unidade. Eletricistas fizeram os reparos necessários nos equipamentos atingidos e o sistema de distribuição voltou a funcionar por volta das 12h e foi totalmente restabelecido as 13h30.