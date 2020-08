Incêndio atinge hospital em Brasília

Um incêndio atingiu as dependências do Hospital Santa Luzia, na Asa Sul de Brasília, por volta das 10h da manhã deste sábado (29). O fogo já foi controlado, no entanto alguns pacientes tiveram que ser retirados do local. Nenhuma pessoa ficou ferida.

De acordo com os bombeiros, o incêndio começou no 5º andar do edifício, possivelmente na casa de máquinas. Ainda não se sabe o que motivou o início das chamas, mas funcionários desconfiam que tenha sido um curto-circuito.

Por causa da fumaça, alguns pacientes foram evacuados e levados para o estacionamento do local, e outros transferidos para o Hospital do Coração.

Ainda segundo os bombeiros que trabalham no rescaldo, a área será ventilada para que os pacientes retornem em segurança.

Em nota, o Hospital Santa Luzia informou que houve um foco isolado de incêndio em um equipamento instalado no telhado da unidade, que foi rapidamente controlado pela Brigada de Incêndio e pelo Corpo de Bombeiros. “Foi realizada evacuação preventiva de pacientes, cumprindo corretamente o que determina o protocolo de segurança, e os mesmos já foram reacomodados de volta ao hospital após autorização do Corpo de Bombeiros. Não houve feridos.”

Fonte: R7