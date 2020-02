INCA lança projeção que aponta 5.250 novos casos de câncer no Amazonas, em 2020

Durante o evento alusivo ao Dia Mundial do Câncer, comemorado hoje, 4 de fevereiro, o Instituto Nacional do Câncer (INCA), subordinado ao Ministério da Saúde (MS), lançou a Estimativa 2.020 de casos para o País, a qual apontou 5.250 novos diagnósticos/ano para o Amazonas, 10,4% a menos que a última projeção, divulgada em 2018. O estudo também revelou que 67% dos casos estão concentrados na capital, Manaus.

No Brasil, em compensação, a tabela mostrou um aumento de 8% em relação à projeção de 2018, passando de 634.880 para 685.960 novos diagnósticos/ano, com destaque para os cânceres mama (66.280 novos casos previstos para 2020) e próstata (65.840).

O presidente interino da Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc), médico mastologista Jesus Pinheiro, explica que, embora haja uma redução na estimativa, ainda há casos subnotificados da doença, o que mantém aceso o alerta para a população e autoridades.

Ele destaca que a projeção manteve em evidência os três tipos de câncer historicamente mais incidentes no Estado, para a população feminina: pele não melanoma (710 diagnósticos previstos), colo uterino (580) e mama (450). Para homens, o ranking aponta em primeiro, o câncer de próstata – mantendo-se como o de maior incidência (480)-, seguido do de pele não melanoma (380) e estômago (260).

No caso da taxa bruta de incidência, que aponta a quantidade de casos para cada 100 mil pessoas, os números foram os seguintes: 109,91 diagnósticos para cada grupo de homens e 137,93, para o mesmo grupo de mulheres.

As mulheres ainda são a maioria na projeção, ficando com 2,9 mil casos previstos para este ano, contra 2.350 previstos para os homens.

De acordo com o INCA, a Estimativa 2020 para os casos novos de câncer para cada ano considera informações coletadas pelos 27 Registros de Base Populacional existentes no País, que, por sua, vez, integram os dados dos 321 Registros Hospitalares de Câncer. De acordo com a publicação, os cânceres mais incidentes no País no período serão os de pele não melanoma, mama, próstata, cólon e reto, pulmão e estômago. Os números são apresentados por tipo de câncer (19 localizações no total), sexo, regiões do País, estados e capitais.

Já conhece a Lacc?

A Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) foi fundada em 1955. Entre os projetos sociais financiados a partir da doação de colaboradores à Lacc, destacam-se: aluguéis sociais para pacientes de fora que buscam tratamento em Manaus; pagamento de transporte fluvial e terrestre; doação de cestas básicas mensais às famílias em situação de vulnerabilidade; compra de alimentação especial para pessoas pré-cadastradas pelo Serviço Social da FCecon; suporte às ações de prevenção e cuidados paliativos da unidade hospitalar; distribuição diária de lanches na FCecon no horário da manhã; campanhas voltadas à recuperação da auto-estima dos pacientes, entre outros.