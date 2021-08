Inaugurado primeiro voo direto de Manaus para São Gabriel da Cachoeira

O governador Wilson Lima participou, nesta terça-feira (03/08), da inauguração do novo destino dos voos da Azul Linhas Aéreas no Amazonas. Trata-se do primeiro voo comercial da companhia cujo roteiro é Manaus/São Gabriel da Cachoeira/Manaus. A nova rota para o município, situado a 852 quilômetros da capital, faz parte do plano de expansão regional da companhia e se dá por meio de um acordo firmado entre a Azul e o Governo do Amazonas em junho deste ano.

“É um momento importante para a aviação do estado do Amazonas, mas um momento também muito importante para o interior, para garantir o direito fundamental do cidadão, que é o direito de ir e vir. A Azul está fazendo uma expansão histórica no estado do Amazonas, como nunca aconteceu”, frisou o governador.

O plano prevê a expansão de rotas para pelo menos oito municípios do interior e para outros estados e foi aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), com o apoio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

“O Estado do Amazonas está fazendo uma construção tributária de diminuição de ICMS sobre o combustível, o Governo Federal tem também dado suporte nesse sentido. O ministro do Turismo, Gilson Machado, é um grande entusiasta da ampliação dessas linhas, inclusive da ampliação e modernização da estrutura dos aeroportos. E aqui eu quero fazer esse agradecimento ao Ministério do Turismo, à Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), ao Governo Federal, ao presidente Jair Bolsonaro”, disse o governador.

O planejamento prevê o incremento de assentos para Parintins, reativação de Coari, Lábrea e Maués e novos voos em Barcelos, Apuí e Eirunepé.

“Nós vamos hoje para cinco cidades no Amazonas, incluindo a que estamos inaugurando hoje. Ontem iniciamos um voo para Parintins também e vamos seguir cada vez nessa integração do estado. Poucos lugares do mundo têm a chance de ter um voo de mais de 850 quilômetros, de mais de uma hora e meia sem sair do estado. Um estado grandioso merece uma integração que traga todas as regiões do estado mais próximas de Manaus, levando o desenvolvimento, facilitando o trânsito de pessoas, mercadorias, e nós estamos aqui para isso”, destacou o diretor de relações institucionais da Azul, Marcelo Bento.

Destino São Gabriel da Cachoeira

Os voos com destino a Manaus serão cumpridos três vezes por semana com as aeronaves brasileiras da Embraer, que comportam 118 clientes, a partir do dia 3 de agosto de 2021. O serviço será realizado às terças, quintas e sábados, com saída de Manaus às 8h35 e chegada às 10h15 em São Gabriel da Cachoeira. O retorno para a capital amazonense acontecerá nos mesmos dias, partindo às 11h15, com chegada às 12h55 em Manaus.

Outras rotas

Coari, Lábrea e Maués, outros destinos atendidos pela Azul Conecta, empresa sub-regional da Azul, também terão suas operações reestabelecidas com Manaus em outubro; e a expectativa da empresa é oferecer melhores opções de horários e conectividade para esses voos.

O plano

O planejamento de expansão da companhia foi firmado por meio da Resolução nº 006/2021 para o biênio 2021/2022. Dentre outros dispositivos, a resolução delega ao Governo do Estado a renovação da concessão do benefício de redução da carga tributária, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), sobre o combustível de aviação.

Como parte do acordo, a empresa Azul tem entre suas responsabilidades manter suas atuais operações no estado do Amazonas, com atuação nas cidades de Manaus, Tefé e Tabatinga; e conectar Manaus em voos diretos aos municípios de Santarém (PA), Belém (PA), Recife (PE), Boa Vista (RR), Porto Velho (RO) e Viracopos (SP).