Inaugurado maior mural de graffiti do Baixo Amazonas

A mente inquieta dos artistas Alziney Pereira e Kemerson Farias entregaram na tarde desta sexta-feira (4) o maior mural de grafitti do Baixo Amazonas. A obra no muro do complexo Silvio Miotto mede 35×7 metros está localizada na rua Marechal Castelo Branco, Centro, dará vida, cores e luzes para uma das vias que até então era considerada sem muito movimento.

A obra é um Aquário Amazônico e foi aprovada na Lei Aldir Blanc através da Prefeitura Municipal de Parintins. A temática abordada na obra busca inspirações no Rio Amazonas, trazendo seres que vivem no rio, como peixes caraterísticos da região amazônica, mas que se transborda numa poética onírica dos artistas Curumiz Kemerson Freitas e Alziney Pereira, que usam do híbrido entre pessoas, ribeirinhos com animais e floresta, assim como ocorre neste mural. Nesta obra, há mistura de formas humanas e seres do Rio Amazonas que se cruzam criando uma forma antropomórfica, quando as cores se permeiam no movimento deste Rio Amazonas.

Para Alzeney Pereira, o trabalho visa fazer com que as pessoas se vejam nessas obras. Os artistas buscam mostrar o trabalho em lugares sem vida, escuro, abandonados e colorir com a cultura local. O caboclo e sua essência. “A gente não pode asfaltar uma rua, construir uma escola, fazer benefícios em prol ao povo, mas a gente se doa através de nossa arte”, destacou.

Com a entrega do maior mural, a cidade de Parintins se torna referência no interior da Amazônia com arte em grafitti. “De Parintins queremos levar nossa cultura para outros lugares”, destaca. Os Curumiz também já realizaram obras que antes eram vistas apenas em áreas urbanas para comunidades ribeirinhas do interior de Parintins.