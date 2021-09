Inaugurada primeira Central de Logística Reversa de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos da região Norte

Como forma de diminuir a quantidade de lixos eletrônicos descartáveis irregularmente pela cidade, a Prefeitura de Manaus inaugurou, nesta quarta-feira, 29/9, a primeira Central de Logística Reversa de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos da região Norte do país. A base funcionará na sede da Associação de Catadores de Recicláveis do Amazonas (Ascarman), localizada no bairro Santa Etelvina, zona Norte da capital.

A inauguração foi feita pelo prefeito David Almeida, que ao lado dos secretários municipais de Meio Ambiente (Semmas), Antônio Stroski, e de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, assinou um termo de cooperação entre as entidades junto com o secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França, e da gerente executiva da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree), Mara Ballam.

“Estamos fazendo a política reversa, o recolhimento desses dejetos de eletroeletrônicos, em parceria com a Semulsp e também com a Semmas. Vamos tentar diminuir a quantidade de entulhos que são jogados pelas indústrias de componentes nos igarapés, chegando nos nossos leitos. A prefeitura dá um passo importante. Montamos toda uma política de conscientização ambiental, que estamos ‘startando’ nesse momento. Queremos ser uma cidade ecologicamente correta. Somos a maior cidade da Amazônia e precisamos dar esse exemplo para o mundo”, enfatizou Almeida.

Com a assinatura do termo, a gestão municipal viabiliza a destinação final ambientalmente correta de produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos descartados na cidade. De acordo com o titular da Semmas, esse passo importante que a prefeitura deu nesta quarta-feira só foi possível pela expertise que tem, graças ao sistema de coleta de lixo.

“Estamos fazendo o cumprimento do que está em lei, do que está na política nacional do resíduo, na política estadual e também nas ações da Semmas com relação à gestão do descarte dos resíduos sólidos, a nossa contribuição. Quero destacar que esse trabalho é possível, porque já temos um trabalho magnífico na cidade de Manaus, que é o sistema de coleta de lixo. Com a expertise da prefeitura, garanto a vocês que é uma das melhores do país”, afirmou Stroski.

O secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França, destacou a importância do trabalho em conjunto para o sucesso da política pública ambiental, principalmente quando o foco é a sustentabilidade.

“Hoje, vemos aqui a integração do poder federal, estadual e municipal, com o setor produtivo e a sociedade civil. Todos os segmentos da sociedade unidos, para que a transformação possa acontecer. Quem ganha com isso é o meio ambiente e o cidadão. Agradeço ao prefeito David Almeida por ter recebido esse avanço na região Norte, e tornado Manaus a primeira capital da Amazônia com o sistema de política reversa de eletrônicos implantado. Isso é histórico, porque começamos a escrever um novo capítulo onde não teremos mais geladeiras, televisores e outros eletrodomésticos nos igarapés da cidade”, concluiu o representante do governo federal.

Projetos

O chefe do Executivo municipal revelou que já estuda, junto à Semmas e Semulsp, novas parcerias com empresas termoplásticas e olarias.

“Vamos avançar ainda mais. Queremos firmar um acordo com as empresas de termoplástico que fabricam as garrafas PETs. É um número muito grande que é jogado nos nossos igarapés e estamos em tratativas para que, da mesma forma que fazemos com as empresas de eletrônicos, possamos fazer com as de termoplástico, para trocar o plástico por pão. É uma possibilidade que iremos anunciar mais para frente. Conversamos também com o polo oleiro de Iranduba, para que todas as nossas podas já agendadas, possamos trocar por tijolos para recuperar praças e vias públicas na cidade de Manaus”, revelou o prefeito.

Recolhimento

A sede da Ascarman foi capacitada para receber o material pós-consumo de todos os portes, como aspirador de pó, batedeira, ferro elétrico, fone de ouvido, liquidificador, máquina de costura, micro-ondas, purificador de água, televisão, entre outros.

O recolhimento dos produtos será feito pela associação em parceria com a prefeitura, que disponibilizará o sistema de coleta agendada, via celular, para que os objetos sejam recolhidos e levados até a Central.

Logística reversa

A logística reversa é uma área da logística que trata do fluxo dos materiais que compõem os produtos, desde o ponto de origem, normalmente da fábrica, até o destino final, após o consumo, garantindo destinação ambientalmente adequada.

Segundo o titular da Semulsp, Sabá Reis, muitos eletroeletrônicos e eletrodomésticos têm tido como destinação final os rios e igarapés de Manaus, sendo parte das mais de 27 mil toneladas que são retiradas diariamente dos igarapés, e dos R$ 30 milhões por mês gastos pela prefeitura. “Por isso, a inauguração dessa nova Central de Logística Reversa é um marco para a cidade na questão de limpeza, conscientização, economia e sustentabilidade, afinal, o ponto de recebimento oficial e a coleta agendados possibilita a eficiência da logística reversa”, enfatizou.