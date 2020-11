Imprudência: Acidente envolvendo dois micro-ônibus ‘amarelinho’ deixa 10 pessoas feridas, no Distrito

Na noite de terça-feira (17), por volta das 19h, um micro-ônibus de transporte alternativo, mais conhecido como ‘amarelinho’, deixou aproximadamente 10 pessoas feridas ao capotar durante um ‘racha’, na Avenida Buriti, em frente ao Studio 5 Mall, no Distrito Industrial, zona Sul de Manaus.

De acordo com informações do Sarjento Valdenor, da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os passageiros relataram à polícia que o motorista estava disputando um ”pega” com outro micro-ônibus e, ao tentar ultrapassá-lo, colidiu com dois veículos que estavam em alta velocidade.

O carro de marca Fiat, modelo Grand Siena, de cor prata, foi um dos atingidos pelo acidente. O outro foi um veículo da marca Chevrolet, modelo Celta, de cor vermelha. Ambos ficaram extremamente danificados.

Ainda de acordo com o sargento, pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. A cobradora e um passageiro ficaram em estado grave, os demais tiveram pequenos ferimentos, mas todos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e devidamente encaminhados ao hospital. Não há informação sobre o estado de saúde dos condutores os veículos atingidos.

A Polícia Militar deteve o motorista do micro-ônibus capotado, identificado como Felipe Souza de Andrade, para os procedimentos cabíveis. O motorista do outro micro-ônibus envolvido, fugiu do local.

A Polícia Civil investiga o caso.

*Com informações do Portal Manaus Alerta