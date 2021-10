Ildeth Pantoja Lindoso recebe homenagem da Aleam com Medalha do Mérito Educacional

A professora Ildeth Pantoja Lindoso, natural do município de Borba, foi a homenageada do deputado estadual Belarmino Lins (PP) com a Medalha do Mérito Legislativo Educacional “Professora Ignês de Vasconcellos Dias. A concorrida solenidade aconteceu na tarde desta terça-feira (19), no Plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

“Digo que o magistério enriqueceu, e enriquece, a biografia da senhora Ildeth Pantoja Lindoso, detentora de um gigantesco trabalho em favor do desenvolvimento da educação em Borba e, consequentemente, dona de uma larga folha de serviços prestados na área social do seu município, suas ações humanitárias a favor dos mais carentes são exemplos que a dignificam em Borba”, disse Belarmino sobre a homenageada.

Histórico

Ildeth Pantoja Lindoso nasceu no dia 04 de dezembro de 1980 no municipio de Borba/AM, filha de Zacarias Afonso Lindoso Neto e Ângela Maria Pantoja Lindoso. Casada há 23 anos com José Pedro Freitas Graça com quem teve três filhos. lldeth cursou o magistério na Escola Estadual Cônego Bento José de Souza, e no ano de 2002 se formou em Licenciatura Normal Superior pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA, onde se tornou professora e pós-graduada em Psicopedagogia. Lecionou na Escola Municipal Adelino Costa e atualmente exerce o magistério na Escola Municipal Marly de Castro Maciel.

No decorrer de sua trajetória profissional, lldeth demonstrou forte identificação com a área da educação, proporcionando grandes conhecimentos a milhares de alunos das escolas onde atuou, e atua, contribuindo, com sua força de trabalho, para o progresso da educação em Borba.

As ações de Ildeth são marcantes na área social, destacando-se por sua sensibilidade humanitária, sempre preocupada com o bem-estar dos mais pobres, conforme as características de sua personalidade que sempre a distinguiram enquanto esposa leal e mãe dedicada, e profissional de excelência na missão do magistério.