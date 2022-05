‘III Semana da Enfermagem Segeam’ recebe inscrições até o dia 15 de maio

A Associação Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas) realiza, nos dias 16, 17, 19 e 20 de maio, sua III Semana da Enfermagem, evento alusivo ao mês que homenageia a categoria. O cronograma está voltado a profissionais e acadêmicos da área e a programação conta com palestras e minicursos voltados à atualização de práticas assistenciais e à troca de experiências profissionais.

A atividade acontece no auditório da Unip (Universidade Paulista – Av. Mário Ypiranga Monteiro, Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus) e terá como tema ‘Os avanços e conquistas no exercício profissional – qualidade e segurança nos serviços prestados’. As inscrições ocorrem até o dia 15 (domingo), pelo site https://doity.com.br/3-semana-de-enfermagem–avancos-e-conquistas-no-exercicio-da-profissao , de forma gratuita e com vagas limitadas. Para participar dos minicursos, além da inscrição, os participantes deverão doar um quilo de alimento não perecível.

Realizada pelo terceiro ano consecutivo, a ‘Semana da enfermagem da Segeam’ terá sua abertura online, no dia 12, pelo perfil da instituição na rede social Instagram (segeam_enfermagem), às 19h30, com a participação das superintendentes da Associação, enfermeiras Karina Barros e Eliane Calderaro. A atividade será coordenada pelo setor de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) da instituição.

Serão inúmeras palestras e minicursos com temas variados, como valorização e representatividade da enfermagem; o perfil do enfermeiro no atendimento domiciliar; condutas da enfermagem na Síndrome Hipertensiva durante a gravidez; estresse no trabalho como fator de adoecimento (Síndrome de Burnout); práticas avançadas da enfermagem no Serviço de Emergência; autocuidado; manejo de estomias; atenção nas urgências e emergências pediátricas, entre outros.

A programação completa está disponível no site de inscrições. Serão 100 vagas por palestra e 60 para cada minicurso, com direito a certificado, à exceção do curso de Sutura Perineal, que ocorre no dia 17, com disponibilidade de 30 vagas.

A secretária de Gestão de Pessoas da Associação Segeam, enfermeira Adriana Cabral, explica que a programação é alusiva ao Dia da Enfermagem, Dia do Enfermeiro, comemorados em 12 de maio, e Dia do Técnico de Enfermagem, celebrado no dia 20 de maio. Além de promover a troca de experiência e a atualização profissional, com base em protocolos validados nacional e internacionalmente, a atividade tem por objetivo democratizar o acesso de profissionais da saúde que atuam no Amazonas, às práticas mais atuais relacionadas à enfermagem, área da saúde que ganhou destaque nos últimos anos, em função da forte atuação na linha de frente para o enfrentamento à pandemia da Covid-19.

“Nos últimos anos, optamos por uma programação online, para garantir a aplicação dos protocolos de segurança recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), para evitar a contaminação pelo coronavírus. Em 2022, temos a oportunidade de realizar uma programação presencial, que tende a garantir um maior aproveitamento aos profissionais”, destacou.

Segundo a secretária, distribuir a programação em horários diferentes foi uma medida adotada de forma estratégica, para permitir maior participação dos profissionais da saúde, especialmente, dos enfermeiros que atuam em regime de plantão no SUS (Sistema Único de Saúde), principais beneficiados com o cronograma.

“Pensamos, especialmente, nos nossos colaboradores, cuja prática profissional se dá em importantes unidades de saúde de Manaus, como os Hospitais e Prontos-Socorros da capital, além da rede estadual de maternidades, programa Melhor em Casa e nas policlínicas vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM). A capacitação permanente do nosso corpo técnico permite a manutenção da qualidade na assistência, refletindo em importantes avanços, como certificações de qualidade e reconhecimento por parte dos usuários e gestores”, frisou.

Com informações da assessoria da Segeam