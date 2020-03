O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de sua Comissão Nacional da Mulher Advogada, realizará em Fortaleza, no Ceará, nos dias 05 e 06 de março de 2020, a III Conferência Nacional da Mulher Advogada. O evento tem como tema central Igualdade, Liberdade e Sororidade e tem o objetivo de levantar as principais bandeiras do universo feminino frente aos desafios da advocacia contemporânea.

A Comissão da Mulher Advogada da OAB/AM, presidida pela Dra. Gláucia Soares, que também é integrante Comissão Nacional da Mulher Advogada estará participando e representando o Estado do Amazonas ao lado de mais de 50 participantes.

“É um marco na história da OAB Amazonas, que pela primeira vez, reúne número expressivo em Conferência Nacional, que ocorre em outro Estado. A Comitiva do Amazonas que irá à Conferência Nacional da Mulher Advogada em Fortaleza, está bastante motivada e realiza a celebração de sucesso o chamado # Partiu Conferência, em grande estilo nesta segunda-feira às 17h30, no Palácio da Justiça, na abertura do MÊS MARÇO MULHER, promovido pela Comissão da Mulher Advogada Amazonas, com apoio da Secretaria de Cultura e Criatividade do Amazonas. A delegação do Amazonas homenageará a advogada Yedda Furtado que é muito proativa e tem número de inscrição bem antigo”, salientou a Dra. Glaucia Soares.

Dentre as Conferencistas Nacionais está a advogada Dra. Gláucia Soares, no dia 6 de março, com Painel 13 – O olhar humanizado e dignidade da Mulher: Análises e enfrentamento à violência obstétrica.

Segundo a advogada conferencista “é sempre uma honra estar ao lado de prestigiadas advogadas no cenário nacional, representando o Estado do Amazonas, evento esse capitaneado pela Presidente Nacional da Mulher Advogada, Dra. Daniela Borges. A palavra que exprime esse sentimento é gratidão à advocacia do Amazonas, as proativas advogadas da Comissão, ao Conselheiro Federal da OAB e Secretário Geral da OAB Federal, Dr.Alberto Simonetti pela confiança, ao Presidente Nacional, Dr.Felipe Santa Cruz, ao nosso Presidente Dr. Marco Choy e a Vice Dra. Grace. Falar sobre esse tema é instigante e ainda pouco reverberado, a mulher precisa ser respeitada em todos momentos de sua vida, principalmente no estado gravídico, durante e após, ser protagonista do parto, sem intervenções que violem seus direitos. Afinal, ela gera a vida!”.

A programação conta com 40 palestrantes, abordando temas variados voltados à mulher da sociedade e às advogadas nos dias 5 e 6 de março , além de estandes de muitas instituições expositoras no Centro de Convenções em Fortaleza – CE.