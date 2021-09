Igreja da Graça de Deus é condenada e terá de pagar valor milionário

Órgão religioso do pastor RR Soares precisará pagar dívida com fundo de investimento; valor é referente ao aluguel a grade de programação da TV Bandeirantes. IMAGEM: Reprodução

A Igreja Internacional da Graça de Deus , popularmente conhecida pelo pastor RR Soares, foi condenada pela Justiça de São Paulo e terá que pagar uma dívida de R$ 16,2 milhões com o fundo de investimento Distressed. O valor a ser quitado refere-se ao aluguel de três meses – maio, junho e agosto de 2020 – para manter o programa “Show da Vida” na grade de programação da TV Bandeirantes. As informações são do jornalista Rogério Gentile.

Segundo o processo, a Bandeirantes assinou uma antecipação de receitas com o fundo e cedeu, desta maneira, os créditos recebíveis de anunciantes – junto ao da instituição relisiosa. Com isso, a Igreja da Graça deveria ter pago seu aluguel ao Distressed, o que não ocorreu.

O órgão de RR Soares alegou que houve uma renegociação contratual e que, por isso, não encontra-se inadimplente, já que os pagamentos foram realizados diretamente à Band.

Daniel Serpentino, juiz da ação, não acatou o argumento da defesa já que o fundo adquiriu os direitos de receber os recursos “regularmente”. “Por mais que aponte boa-fé em suas ações, caberia à Igreja realizar o pagamento a quem de direito.”

Ainda há a possibilidade da Igreja Internacional da Graça de Deus recorrer da decisão judicial. Em sua defesa, a Band ressaltou que “o caso está sob judice” e que “as alegações do fundo são improcedentes”.