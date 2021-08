IEL Amazonas abre 42 vagas para estágio

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) abriu 42 vagas de estágio com atuação em regime presencial para nível superior com os cursos de Administração (21 vagas), Ciências Contábeis (nove vagas), Sistema de Informação (seis vagas), Psicologia (cinco vagas) e Marketing (uma vaga).

As bolsas a serem pagas aos estagiários de nível superior, para atuação na capital Manaus, variam entre R$ 560,00 a R$ 710,00.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter cadastro no site do IEL do Amazonas www.fieam.org.br/iel e manter todos os dados pessoais, escolares e de conhecimentos gerais atualizados, incluindo telefone e e-mail. Mais informações pelo site e redes sociais do IEL (Facebook e Instagram) e pelo Whatsapp (92) 98134-0259.

O IEL não recebe currículos por e-mail e nem de forma presencial. A participação toda será via sistema por meio do cadastro.