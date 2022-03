Idosos acima de 70 anos terão a quarta dose contra a Covid a partir de hoje

O Amazonas tem 62,2 mil idosos aptos a receber a quarta dose da vacina em março

Idosos com 70 anos ou mais no Amazonas poderão tomar uma segunda dose de reforço (quarta dose) de vacina contra Covid-19 a partir deste sábado (19/03). O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima, em sua conta oficial nas redes sociais. Estão aptos para participar dessa nova etapa da campanha de vacinação as pessoas que receberam a primeira dose de reforço (terceira dose) há, pelo menos, quatro meses.

As orientações técnicas sobre a aplicação desta quarta dose constam em nota informativa conjunta da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), disponível em: https://bit.ly/3wi5RYa; divulgada nesta sexta-feira (18/03).

“Orientamos que os idosos acima de 70 anos procurem os postos de vacinação para manter o esquema vacinal em dia. A vacina é a única forma de combate à Covid-19 e somente por meio dela podemos vencer a pandemia e evitar o surgimento de novas variantes”, afirma o secretário de estado de Saúde, Anoar Samad.

São 129.630 idosos com 70 anos ou mais no Amazonas, mas, neste primeiro mês de aplicação, são 62.238 idosos que estão aptos a tomar a segunda dose de reforço (quarta dose), pois já tomaram a primeira dose de reforço (terceira dose) há, pelo menos, 4 meses. As vacinas a serem aplicadas são Astrazeneca, Janssen e Pfizer, aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e disponíveis nos postos de vacinação em todo o estado.

Anteriormente, a quarta dose estava disponível apenas para pessoas com doenças e situações de imunossupressão. A decisão de ampliar a quarta dose para idosos foi tomada, por prevenção, devido à população com idade de 70 anos ou mais apresentar as maiores taxas de mortalidade para Covid-19 no estado, com 165 óbitos a cada 100 mil habitantes.

“Os idosos continuam sendo a faixa etária mais acometida nas formas graves da Covid-19, com indícios de ascensão nas taxas de hospitalizações. Logo, uma nova dose de reforço acrescentada ao esquema primário se tornou necessária”, afirma Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP.

Cobertura

Até esta sexta-feira (18/03), na população total contemplada (a partir de 5 anos de idade), a cobertura de 1ª dose é de 80,6%, de 2ª dose é de 80,9%, apresentando cobertura de 66,8% para esquema vacinal primário, que se refere à aplicação de 2ª dose e dose única. Já a cobertura de esquema vacinal com a 1ª dose de reforço (terceira dose) está em 35,2%.