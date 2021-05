Idoso confessa crime sexual e sai pela porta da frente de delegacia

Um idoso de 65 anos foi indiciado por explorar sexualmente uma adolescente de 15 anos. A prisão ocorreu por volta do meio-dia, de quinta-feira (29), no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus. As informações são do Portal A Crítica.

Segundo a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), delegada Joyce Coelho, a equipe foi informada sobre o caso por meio de uma denúncia anônima, e partir disso deu início às investigações.

“Iniciamos as diligências após uma denúncia anônima, informando que uma adolescente estava sendo explorada sexualmente por um idoso. No final da manhã de quinta-feira, fomos até a casa do indivíduo, que confessou que mantinha relações sexuais com a menor em troca de dinheiro”, informou a delegada.

Conforme a polícia, a equipe foi até a casa da menor, no mesmo bairro, e a vítima confirmou que estava sendo explorada sexualmente pelo idoso.

O homem foi autuado pelo crime de favorecimento à prostituição, mas irá responder ao processo em liberdade por não ter sido preso em flagrante.