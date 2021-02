Idosa de 101 anos entrega currículo em empresa e viraliza

Os recrutadores de uma empresa em Promissão (SP) tiveram uma bela surpresa ao se depararem com um currículo diferenciado. Aos 101 anos de idade, uma idosa aposentada manifestou o interesse em ser uma das funcionárias no frigorífico da cidade. As informações são do G1.

O objetivo de dona Maria Cardoso era não depender apenas da família, e ter o dinheiro necessário para comprar as coisas de seu interesse.

– Eu quero trabalhar para comprar meus “vinhozinhos”, minha “carninha”, para não depender só da filha, ajudar um pouco – explicou ela.

O currículo foi feito com ajuda da tia de dona Maria, e entregue pela bisneta Pâmela Cristina Gomes à analista de seleção da empresa, Juliana Araújo. De acordo com Pâmela, diversas pessoas da família trabalham no frigorífico, e sua bisavó sempre teve interesse em se juntar a eles.

A recrutadora Juliana Araújo falou sobre a sua reação.

– Ela [Pâmela] mandou mensagem ‘Juliana, faz entrevista com a minha vó’. Aí na hora que eu vi a data de nascimento, eu levei um susto e falei: ‘Pelo amor de Deus, leva o currículo para mim’. Aí ela levou e achei a coisa mais linda, com a foto dela. Eu compartilhei porque foi uma coisa que mudou o meu dia, essa senhora com essa lição de empoderamento feminino, dando essa aula para a gente – comentou.

Apesar do desejo de trabalhar no escritório, Dona Maria diz que criou o currículo como uma brincadeira, pois não sabe escrever. Aos 9 anos de idade ela precisou deixar os estudos e iniciar seu trabalho na roça.

A bisneta conta que, após a repercussão, inúmeras empresas entraram em contato, e uma delas se comprometeu a doar garrafas de vinho a Dona Maria todo mês.

– Tem muita empresa entrando em contato, querendo o telefone dela e já ganhou muito vinho que eu sei. Ela está uma celebridade na cidade, todo mundo só fala disso – comentou.

Pamela garantiu que assim que a pandemia terminar, levará Dona Maria para um passeio pela empresa.