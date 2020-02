Idesam abre vaga para pesquisa na área de manejo florestal

O Idesam (Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia) está em busca de profissional para atuar na área de pesquisa em manejo florestal comunitário, em um projeto desenvolvido na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã. Até 21 de fevereiro, as pessoas interessadas poderão enviar seu currículo, contendo ainda uma carta de intenções e proposta salarial. Entre outros requisitos, o Idesam seleciona pessoas que residam em Manaus e experiência na gestão de projetos.

A pessoa selecionada irá atuar no projeto EverWood, financiado pela Climate and Land Use Alliance (CLUA), que traz no seu escopo atividades como a elaboração de estudos econômicos para a manutenção da atividade de manejo florestal madeireira, o desenvolvimento de modelo de fomento florestal para a cadeia produtiva florestal e desenvolvimento de produtos beneficiados utilizando madeira manejada, para citar algumas.

Além disso, o projeto irá promover capacitações para o beneficiamento da madeira manejada e também o apoio à comercialização desses produtos. A seleção vai privilegiar pessoas com experiência em avaliações de empreendimentos de organizações sociais que atuem com produção florestal madeireira e que tenham formação superior em Economia, Administração ou Engenharia Florestal (e áreas correlatas).

Para saber mais informações de como participar e demais requisitos do processo, baixe o Termo de Referência (TDR) da vaga.

*Com informações da assessoria