Idam realiza entrega de equipamentos para pescadores artesanais, em Manicoré

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), em parceria com Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), realizou, na sexta-feira (30/07), a entrega de equipamentos de pesca para 13 pescadores artesanais do município de Manicoré (distante 332 quilômetros de Manaus).

Ao todo foram entregues 13 canos de alumínio, 12 motores de popa, 15 motores HP Mercury e um motor Yanmar 12 HP, totalizando um investimento de R$ 275 mil, financiado pela Afeam.

Segundo a gerente do Idam em Manicoré, Mariza Lisley, a entrega aconteceu na unidade local do Instituto, e os pescadores contemplados são todos associados à colônia dos pescadores Z-20 e Sindicatos dos Pescadores de Manicoré.

“O objetivo dos projetos é a melhoria da cadeia produtiva do pescado, através da entrega de equipamentos modernizados para melhores condições de pesca e aumento da produtividade dos pescadores contemplados pela linha de crédito da Afeam”, explicou Mariza.

O Idam é o responsável pelo trabalho de seleção e credenciamento dos pescadores para fazerem parte do crédito emergencial da Afeam. “Os pescadores foram selecionados através de entrevistas para verificar se atendiam aos critérios exigidos pela Afeam e consulta de regularidade do CPF”, informou a gerente do Idam em Manicoré.