Idam realiza capacitação em crédito rural para técnicos do Médio Solimões

O Governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), realiza, nesta semana, a capacitação em crédito rural para técnicos que atuam nas Unidades do Idam, nos municípios de Uarini, Tefé e Alvarães. O objetivo é intensificar o atendimento junto aos produtores rurais da região do Médio Solimões com o acesso ao crédito, tecnologias e assistência técnica na produção de alimentos.

O treinamento em crédito rural segue até quarta-feira (05/08), no município de Tefé, que foi sede da ação integrada do Governo do Amazonas, por meio de iniciativa do Sistema Sepror em conjunto com a Agência de Fomento do Estado Amazonas (Afeam), no último sábado (01/08). A ação beneficiou 35 feirantes e pescadores artesanais com a concessão de R$ 463.231,35 em crédito emergencial.

Para o diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso, que esteve em Tefé, o treinamento das equipes e o planejamento das atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) é importante para fortalecer o desenvolvimento rural.

“Estamos cumprindo a determinação do governador do Amazonas, Wilson Lima, que é aumentar o atendimento da população do interior que precisa ter acesso ao crédito rural para investir na produção. E para isso, contamos com uma equipe de técnicos comprometidos com o setor rural para levar oportunidades que gerem renda às comunidades rurais, populações tradicionais, indígenas, quilombolas e ribeirinhos”, destacou.

De acordo com o gerente do Idam em Tefé, Rinéias Farias, atualmente, a Unidade Local órgão atende 500 famílias rurais. Segundo ele, o Idam constitui o principal elo entre as políticas públicas disponíveis e o produtor.

Entre as principais atividades desenvolvidas, no município de Tefé, estão a pesca artesanal, o cultivo de culturas agrícolas, como a mandioca e banana, e no extrativismo, a castanha-do-brasil.