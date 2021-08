Idam leva curso de Associativismo e Cooperativismo ao Careiro Castanho

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) deu início, hoje (25/08), ao curso de Capacitação em Associativismo e Cooperativismo na zona rural do município de Careiro Castanho (distante 88 quilômetros de Manaus). A ação tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento e formação do associativismo e cooperativismo no estado, e teve a participação de representantes de 24 organizações de produtores.

O curso, ministrado pela gerente de Apoio à Organização de Produtores Rurais do Idam, Joyce Magalhães, integra uma série de programas realizados pelo Idam para apoiar ações que promovam o associativismo e cooperativismo entre os produtores.

“A capacitação foi realizada de acordo com o que identificamos serem as deficiências no município, abordando os conceitos e princípios do associativismo, como criar uma organização de produtores, como dissolvê-la, gestão administrativa e noções de liderança, que hoje vemos ser o primordial”, explicou Joyce.

Ainda segundo a gerente, a programação também incluiu os diagnósticos das organizações envolvidas, para identificar sua situação legal e necessidades individuais, como apoio de políticas públicas, comercialização pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) e capital de giro por meio da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam).

Para Vera Lúcia, agricultora do ramal do Pedra, no município de Careiro Castanho, o curso trouxe muitas informações importantes para os produtores envolvidos.

“É um trabalho que está nos ajudando muito. Estou aprendendo muitas coisas boas, sobre nossos direitos e sobre como nos portarmos como agricultores. Só tenho a agradecer ao Idam e ao Governo do Amazonas por terem nos trazido esse curso”, enfatizou a produtora rural.

Participaram do evento representantes da Associação Comunitária dos Produtores Rurais do Puru Puru, Associação Agrícola da Comunidade Cruzeiro do Sul, Associação de Moradores da Comunidade Arara Mamuri, Associação Comunitária Agrícola Rural Santa Luzia, Associação Rural Aruma, Associação de Produtores Rurais do Distrito de Purupuru, Colônia de Pescadores Z-49, Associação de Pescadores e Pescadoras Profissional Artesanal do Careiro Castanho, Sindicato dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Careiro Castanho e Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Careiro (COOPAC), entre outros.