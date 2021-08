Ida atinge Louisiana como furacão mais intenso dos últimos anos

Será o teste mais difícil para as centenas de quilômetros de novos diques construídos ao redor de Nova Orleans após a devastação do furacão Katrina, que atingiu a costa 16 anos atrás, inundando bairros historicamente negros e matando mais de 1.800 pessoas.

O governador da Louisiana, John Bel Edwards, afirmou que o estado pode ser o mais atingido diretamente por um furacão desde a década de 1850.

Louisiana também está lidando com a terceira maior taxa de novas infecções por covid-19 do país, com cerca de 3.400 novos casos registrados apenas na sexta-feira (27). Os hospitais estavam tratando cerca de 2.450 pacientes com covid-19, disse Edwards, com outros do estado quase lotados.

No domingo, Ida era um furacão de categoria 4 na escala de cinco etapas Saffir-Simpson com ventos de 150 milhas por hora (240 km por hora), disse o NHC.

As palmeiras balançaram quando a chuva atingiu Nova Orleans na manhã de domingo, onde Robert Ruffin, aposentado de 68 anos, fugiu com sua família para um hotel no leste da cidade.

“Eu pensei que era mais seguro”, disse ele. “É um problema duplo desta vez por causa da covid”. (AFP)