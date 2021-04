IBGE cancela processo seletivo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) cancelou o processo seletivo para trabalhar no Censo 2021 que ocorreria neste mês. O motivo foi o corte de 96% dos recursos voltados para a pesquisa sobre a demografia brasileira no Orçamento federal, aprovado no fim de março. A informação foi confirmada pela CNN Brasil.

Em sua página no Twitter, o IBGE disse que “as provas dos processos seletivos para trabalhar no Censo não serão realizadas nas datas que estavam no cronograma dos editais (18/04 para Agente Censitário e 25/04 para Recenseador)”.

Ao todo, tinham sido abertas 200 mil vagas, sendo 181.898 para a função de recenseador, que faz as coletas dos dados, 5.450 para a função de agente censitário municipal e o restante para supervisor. A exigência é ter ensino médio.

Segundo o IBGE, o instituto aguarda o posicionamento do Ministério da Economia sobre o orçamento do Censo para avaliar um novo planejamento para as provas. O CNN Brasil Business entrou em contato com a pasta, mas o ministério disse que não vai se pronunciar.

A equipe do CNN Brasil Business também entrou em contato com o IBGE para saber sobre o reembolso das inscrições (que variavam de acordo com a função desejada) e aguarda a resposta do instituto.