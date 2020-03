I Simpósio de Ginecologia da FCecon acontece nesta segunda-feira

A adoção da Colpocitologia em meio líquido no rastreio de lesões precursoras do câncer de colo de útero será um dos assuntos do I Simpósio de Ginecologia da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), que acontece nesta segunda-feira (09/03), das 7h às 16h30, no auditório da unidade hospitalar, 3º andar, localizado na rua Francisco Orellana, 215, bairro Planalto, zona centro-oeste.

A Colpocitologia em meio líquido será abordada pelo médico do Hospital de Amor de Barretos (SP), Júlio César Possati Resende, na mesa-redonda “Programa de Rastreamento organizado de câncer cervical e resultados do Hospital de Amor”, que terá como mediadora a presidente da Associação Amazonense de Ginecologia e Obstetrícia (Assago), Sigrid Cardoso.

Especialista em Ginecologia e Obstetrícia, Resende explica que o Hospital de Amor adota o método desde o ano de 2010 pelas vantagens associadas, por exemplo: menores índices de amostras insatisfatórias, possibilidade de aumento na produtividade com técnicas de automação da leitura, possibilidade de testes moleculares associados em uma mesma amostra, dentre outras.

Contudo, segundo o médico especialista, não há consenso na literatura em relação ao melhor desempenho da citologia em meio líquido, quando comparado a citologia convencional (Papanicolau) na detecção de lesões precursoras de câncer de colo de útero. “Todavia, na experiência do Hospital de Câncer de Barretos, relatada em diversas publicações, verificaram-se maiores índices de diagnóstico de atípicas cervicais quando se empregou na nossa casuística a citologia em meio líquido”, afirma.