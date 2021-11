HPS João Lúcio procura família de paciente atropelado por ônibus

O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado pede ajuda para encontrar os familiares de um paciente que está na unidade e que não possui identificação.

O homem deu entrada na unidade hospitalar no dia 2 de outubro, levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após ser atropelado por um ônibus. Ele passou por cirurgia e devido ao trauma ficou com sequelas na fala.

O paciente já recebeu alta, mas tem limitações na fala e por isso não consegue informar o próprio nome, de familiares ou onde reside. Ele possui uma tatuagem no braço esquerdo com o nome ‘Patrícia’. No momento, o paciente segue na unidade sob os cuidados da equipe do Serviço Social.

A unidade pede a quem tiver alguma informação, que ajude na localização da família do paciente, que entre em contato pelos telefones (92) 3249-9062 / 99378-8158, ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, nº 3.937, Coroado, zona leste de Manaus.

*Com informações da assessoria