HPS João Lúcio pede ajuda para localizar familiares de dois pacientes

O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Pereira Machado pede ajuda para encontrar os familiares de dois pacientes internados na unidade. Os pacientes seguem em tratamento no pronto-socorro, mas não possuem documentação.

O hospital está à procura dos familiares de Antônio Elso Alves da Cunha, internado na unidade desde o dia 13 de fevereiro. O homem afirma ter 48 anos, ser morador do bairro Mutirão e ter familiares em Belém, no Pará. Ele chegou à unidade levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com crise convulsiva, após AVC hemorrágico.

O paciente aos cuidados da equipe de profissionais do hospital, está consciente e estável, mas precisa da ajuda de um acompanhante para realizar algumas atividades.

Vivendo nas ruas

O serviço social da unidade também procura pelos familiares de um homem internado há 10 dias no hospital. Ele afirma se chamar Jones da Silva Araújo, mas não lembra a idade.

O homem foi levado ao HPS pelo Samu, no dia 9 de fevereiro, com crise convulsiva e pneumonia severa. Ele segue em tratamento, mas está desorientado necessitando de auxílio de um acompanhante.

Aos assistentes sociais, ele relatou que trabalha como agricultor rural na comunidade Igarapé da Lenha, para um homem chamado Edilton. O homem também afirmou ter dependência com álcool e viver em situação de rua.

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização das famílias dos pacientes, que ligue para o número (92) 99378-8158 ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na Avenida Cosme Ferreira, nº 3937, Coroado, zona leste de Manaus.

