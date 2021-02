HPS João Lúcio muda acesso para atendimento Covid-19 e Não-Covid

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) readequou o fluxo de atendimento no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Machado. A recepção principal do hospital, pelos fundos da unidade, que havia ficado exclusiva para o acesso de pessoas com a Covid-19 e sintomas respiratórios, voltou a ser exclusiva de atendimento não-Covid-19.

O HPS continua atendendo Covid-19, mas agora o acesso desses pacientes é pela porta da frente. A mudança nas entradas do hospital ocorreu após a queda de novas internações pelo novo coronavírus e aumento das intenções por outros agravos. O HPS continuará atendendo Covid-19, mas a tendência é de que fique como referência na rede para outras causas.

“Com isso, a gente consegue organizar melhor a estrutura do hospital, os profissionais envolvidos e atender melhor os pacientes”, afirmou o diretor-geral do HPS João Lúcio, Daniel Castro.

O acesso aos visitantes acontecerá pela entrada da frente, na Porta 3. Já os servidores e prestadores de serviços da unidade passam a entrar pela Porta 4, também na parte da frente do hospital.

Acesso diferente

Em janeiro deste ano, o hospital readequou o fluxo de atendimento, quando criou entradas diferenciadas para pacientes com a Covid-19 e para pacientes não-Covid-19. A entrada dos fundos, onde funciona a recepção principal ficou reservada aos pacientes com Covid-19. Já a porta da frente ficou destinada para atendimentos não relacionados ao novo coronavírus, como urgências clínicas e cirúrgicas, acidentes, ferimentos por arma branca e de fogo, traumas, Acidente Vascular Cerebral (AVC), entre outras ocorrências.

*Com informações da assessoria