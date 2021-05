HPS 28 de Agosto recebe ambulância doada pela CBF do projeto ‘Craques da Saúde’

O Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), recebeu, neste sábado (22), uma ambulância do projeto “Craques da Saúde”, entregue pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no intervalo da partida final do Campeonato Amazonense de 2021, entre Manaus Futebol Clube e São Raimundo Futebol Clube.

O projeto doou 27 ambulâncias, em homenagem aos hospitais estaduais da rede pública que mais recuperaram pacientes infectados pela Covid-19; e pelo trabalho realizado por seus profissionais de saúde, que atuaram corajosamente na linha de frente do combate à pandemia.

A entrega simbólica de uma chave foi feita na primeira fase da ação, em fevereiro deste ano, na Arena do Palmeiras, em São Paulo, recebida pela diretora da unidade de saúde, Júlia Marques.

O secretário de Saúde, Marcellus Campêlo, agradeceu a entrega em nome do povo amazonense, do governador Wilson Lima, do Governo do Estado do Amazonas, da SES-AM e dos servidores do HPS 28 de Agosto.

“Nós agradecemos à Confederação Brasileira de Futebol pela doação desta ambulância que, certamente, ajudará a salvar muito mais vidas, e temos salvo ao longo desse período da pandemia. É uma atitude honrosa e muito valorosa da CBF para com o povo do Amazonas. Nós estamos muito gratos e temos a certeza de que o povo amazonense também, de modo geral, que é amante do futebol, que tem o melhor e mais bonito estádio do Brasil, também é cheio de gratidão com a Confederação Brasileira de Futebol. Muito obrigado”, disse o secretário.

Reconhecimento

A diretora do Hospital 28 de Agosto, Júlia Marques, ressaltou o quantitativo de recuperados da Covid-19 na unidade, que foi reconhecido pela CBF.

“No 28 de Agosto, desde o início da pandemia, foram mais de 3.100 altas, que representam todo o esforço dos nossos profissionais em devolver pacientes recuperados para suas famílias e entes queridos”, disse.

De acordo com o gerente técnico do HPS 28 de Agosto, Rubens França, a ambulância vai auxiliar para agilizar exames externos e transferências para hospitais de apoio, facilitando o giro de leitos.

“Isso vai facilitar muito esse atendimento, o transporte, a remoção dos pacientes que nós atendemos no 28 de Agosto. A gente está muito feliz com essa doação da CBF. É um privilégio, estamos muito felizes”, destacou o gerente.

Projeto

O “Craques da Saúde”, projeto da CBF, com a entrega das ambulâncias para as 27 unidades federativas, é um agradecimento da CBF, da Fiat e de toda a comunidade do futebol brasileiro aos profissionais, verdadeiros Craques da Saúde.

A Fiat Fiorina Ambulância é equipada com itens de série específicos para o transporte seguro e rápido de pacientes. O veículo conta com adaptações especiais para este uso, como maca retrátil, suporte para cilindro de oxigênio e soro plasma, e armário superior, teto e piso em ABS (que permite rápida e fácil higienização), entre outros dispositivos.

