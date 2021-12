Hotel próximo a Manaus terá torre de observação com 30 m de altura

Um dos bangalôs do Juma Amazon Lodge, que vai ganhar torre de observação com 30 m de altura - Foto: Divulgação

O Juma Amazon Lodge, localizado a 100 km de Manaus (AM), vai inaugurar ainda este ano uma torre de observação com 30 metros de altura vista para a floresta amazônica.

Em processo de finalização, a estrutura será feita com ferro e concreto na base e madeira de manejo (retirada da propriedade do hotel, que conta com mais de sete mil hectares.

A nova atração vai permitir aos hóspedes contemplar toda a beleza da floresta e do rio Juma a partir de uma perspectiva inédita.

A atração foi idealizada com base em comentários de observadores de pássaros que visitam a região. Por isso, a expectativa é a de que, além de proporcionar vistas belíssimas, a torre se transforme em um point para birdwatching.

A visita à plataforma de observação será oferecida como um passeio exclusivo para os hóspedes do hotel.

Além dessa nova experiência, o Juma Amazon Lodge oferece ainda passeios para explorar a fauna e a flora local com o auxílio de guias especializados

Saiba mais sobre o Juma Amazon Lodge

O Juma possui apenas 19 bangalôs, com sua construção totalmente integrada à Floresta Amazônica sem deixar de lado o charme e conforto. As acomodações foram construídas em terra firme sobre palafitas, na copa das árvores. Este procedimento é necessário para atender às épocas de cheia dos rios onde o nível da água pode subir até 15 metros.

Todos os materiais utilizados na construção do Juma, abundantes na região, foram criteriosamente extraídos da própria floresta, no mesmo processo utilizado pelas populações ribeirinhas em suas casas.

O lodge amazônico dispõe ainda de restaurante, redário –espaço muito procurado pelos turistas para descanso após as refeições e os passeios–, decks e piscina de rio –pensada para ser a mais autêntica possível.

*Com informações de Catraca Livre