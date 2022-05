Hospital Nilton Lins retoma atendimentos ambulatoriais em Manaus

Com diversas especialidades à disposição do público, o Hospital Nilton Lins (HNL) retomou os atendimentos ambulatoriais e de imagem em sua unidade localizada no bairro Parque das Laranjeiras, na zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a diretora do HNL, Hildeth Neves, já estão à disposição do público os atendimentos em Oftalmologia, Dermatologia, Ginecologia, Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ortopedia e Psicologia.

O hospital também está retomando os atendimentos em seu parque de imagem, disponibilizando serviços de Raio-X, Ultrassom e Tomografia Computadorizada.

Pelo mesmo número de telefone, os interessados poderão realizar o agendamento nos serviços prestados pelo setor de clínicas integradas do hospital Nilton Lins, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Psiquiatria e Nutrição.

Esses serviços são desenvolvidos em parceria com os cursos de Saúde da Universidade Nilton Lins e estão disponíveis para toda a comunidade por meio de agendamento prévio, com uma tarifa social para os pacientes.

Para mais informações sobre datas e horários para agendamento dos atendimentos, os interessados devem entrar em contato via WhatsApp, ou telefone, por meio do número (92) 3643-2133.

Com informações da assessoria