Hospital Francisca Mendes realiza primeiro exame de Ecocardiograma 3D do AM

O Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM), referência no atendimento cardiovascular no Amazonas, realizou o primeiro exame de Ecocardiograma Tridimensional (3D), na última semana. O equipamento teve aquisição feita pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Susam), e vai auxiliar no diagnóstico de doenças do coração, dando agilidade ao tratamento.

“É um equipamento de extrema tecnologia, de última geração, para esse tipo de diagnóstico, que são os ecocardiogramas. Ele é o primeiro equipamento desse tipo na região Norte. Nem na rede privada se tem um equipamento como esse”, ressaltou o diretor do HUFM, Braz Santos.

De acordo com o diretor, o exame foi realizado em um paciente de 26 anos, no último dia 29, pela equipe de cardiologia da unidade, e permite diagnóstico mais preciso das cardiopatias sem a realização de procedimentos mais invasivos, possibilitando uma leitura mais completa do coração.

“Isso representa um grande salto na qualidade dos serviços ofertados por esta unidade à população do Amazonas. Permitirá ainda avanços no diagnóstico das doenças cardíacas, bem como sua utilização no apoio dos procedimentos cirúrgicos percutâneos das válvulas cardíacas e de defeitos congênitos diversos”, explicou Braz.

Gestão – Sob a gerência da Susam desde junho, quando encerrou o contrato com a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (Unisol), o Hospital Francisca Mendes vai se transformar em fundação.

A unidade está em processo de transição para o novo modelo de gestão, porém os serviços continuam sendo prestados à população.