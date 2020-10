Hospital Federal de Bonsucesso pega fogo no Rio de Janeiro

Na manhã desta terça-feira (27), o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro, registrou incêndio em um setor que atende pacientes da Covid-19.

Os agentes do quartel do Corpo de Bombeiros no Fundão foram acionados por volta das 10 horas da manhã para atender à ocorrência.

Ainda não há registros de vítimas e os bombeiros e funcionários do hospital estão trabalhando para retirar todos os pacientes do local. Por volta das 11 horas da manhã, mais de 200 pacientes já tinham sido transferidos para outro setor do hospital.

O incêndio teria começou no subsolo, próximo da casa de máquinas e atingiu parte do almoxarifado.

