Hospitais infantis do Estado realizam programação especial para as crianças

Música, cinema, festa e brincadeiras fazem a alegria de crianças e adolescentes internados nas unidades de atendimento infantojuvenil da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). Uma programação especial está sendo realizada neste fim de semana que antecede o 12 de outubro, Dia das Crianças.

No Instituto de Saúde do Amazonas (Icam), a programação envolveu toda a equipe da unidade e vai até segunda-feira (12/10). Com violão e muita alegria, o grupo de funcionários fez a diversão da meninada e, também, dos pais e responsáveis que acompanham os pequenos pacientes.

“Tem cinema, tem também bingo para eles. As atividades aconteceram hoje à tarde, e amanhã e segunda-feira, quando a gente finaliza”, disse a diretora do Icam, Ana Cristina Oliveira.

Referência em neurocirurgia, o Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Leste (Joãozinho), já deixou o local mais lúdico e festivo. Voluntários farão a alegria de meninos e meninas internados na unidade. A programação começou nesta sexta-feira (9/10) e termina também na segunda.

Lúdico e humanizado – A Semana da Criança faz parte das ações de humanização das unidades da SES-AM, que preza por um melhor acolhimento e qualidade da assistência prestada aos pacientes. De acordo com a diretora do Joãozinho, Michelle Pimentel a iniciativa leva, inclusive, a melhor adesão da criança ao tratamento.

“Elas se sentem acolhidas, se sentem privilegiadas, se sentem realmente amadas porque é o dia delas. Pensam: é o meu dia, é o dia que hoje eu vou ganhar presente, é o dia que hoje eu vou poder brincar dentro do hospital, mesmo estando longe dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus parentes. Mas essas ações de humanização realmente são reflexo para melhor assistência, sim, com certeza”, explicou.

No Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Oeste, o clima colorido e festivo já tomou os corredores, que estão cheios de balões. No Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul, a alegria vai ficar por conta de grupos voluntários como ‘Heróis da Vida Real’, que vai se apresentar a partir das 10h de segunda-feira com teatro, música e brincadeiras.

[Assessoria]