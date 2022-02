Honda firma parceria com Semed para estimular segurança no trânsito

A Honda e a Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed) assinaram hoje (23) um termo de cooperação que visa a realização de atividades educativas em prol de um trânsito mais seguro.

As ações, com início previsto em março de 2022, irão impactar cerca de 6 mil estudantes, com idade entre 4 e 10 anos, que frequentam a rede municipal de ensino de Manaus (AM).

O objetivo é apresentar e disseminar conceitos de segurança no trânsito para o público infantil que, além de atuais pedestres e passageiros, são os condutores do futuro. Além de aulas e palestras, serão desenvolvidas atividades educacionais lúdicas, com apoio de vídeos e materiais didáticos, que permitirão criar um ambiente de aprendizagem dinâmica e envolvente para as crianças. Conceitos como cidadania, segurança e convivência harmoniosa serão transmitidos pelos profissionais da unidade amazonense do Centro Educacional de Trânsito Honda (CETH).

“A Honda reconhece o papel da educação como um pilar central para o desenvolvimento social do país. Acreditamos que a formação dos futuros condutores sobre o respeito às leis e sobre os comportamentos seguros no trânsito deve ser feita desde cedo. Fico honrado em representar a Honda nesta iniciativa e parabenizo Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed) por inserir esse assunto no universo de aprendizado dos alunos, contribuindo para um trânsito mais harmonioso e seguro”, afirma Marcos Bento, Diretor Jurídico e de Comunicação da Honda.

“Estamos assinando esse termo de cooperação técnica com a Moto Honda da Amazônia no sentido de fazer educação no trânsito. Esse vai ser um trabalho que vai perdurar o ano inteiro. As crianças vão sair das escolas com ônibus da Semed para esse centro de treinamento e lá vão aprender regras do trânsito. Portanto, é uma parceria extremamente importante e vai fazer com que as nossas crianças além das aulas do currículo, possam também obter na prática, essas aulas de educação de trânsito. É uma boa parceria e vamos trabalhar para fortalecê-la”, disse o secretário de Educação de Manaus, Pauderney Avelino.

*Com assessoria