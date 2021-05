Homens tentam se passar por gestantes para serem vacinados em cidade mineira

A cidade de Divinópolis, cerca de 160 quilômetros de Belo Horizonte (MG), investiga suspeitas de fraudes no processo de vacinação contra o novo coronavírus. Entre os mais de 200 casos sob investigação estão cerca de 17 homens que tentaram se passar por gestantes e mulheres que deram à luz pouco tempo para receber o imunizante.

Grande parte das tentativas de “furar a fila” da vacinação ocorreram depois da abertura para cadastro de pessoas com comorbidades que, segundo o Ministério da Saúde, fazem parte do grupo prioritário. Na última segunda-feira (25), as denúncias foram enviadas ao Ministério Público.

De acordo com a prefeitura de Divinópolis se forem comprovadas tentativas de fraudes no processo de imunização, os envolvidos poderão responder por falsidade ideológica e falsa documentação.

A cidade reabriu as inscrições para a aplicação de doses em pessoas com comorbidades, de 35 anos ou mais e idosos com 60 anos ou mais, na última segunda. Moradores estão recebendo a vacina da Pfizer/BioNTech nesta terça (25). (TV CULTURA)