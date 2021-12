“Homenagem a David Bemerguy é mais que justa”, diz Belarmino Lins

“A concessão da Medalha Ruy Araújo ao prefeito David Bemerguy é mais do que justa pela grandiosidade do projeto educacional Rádio Escola: Nas Ondas do Conhecimento, que alcança as comunidades mais distantes da zona rural do município de Benjamin Constant, com imensos benefícios aos povos indígenas”.

Assim o deputado estadual Belarmino Lins (PP) destacou a concessão da Medalha Ruy Araújo a David Bemerguy, na manhã desta sexta-feira (3), conforme propositura do deputado Wilker Barreto. Coautor da homenagem, e presidente da Sessão Especial da Aleam, Belarmino fez questão de enfatizar “o exemplo do projeto Rádio Escola” como um modelo inovador no processo educacional no Estado do Amazonas e no Norte do país.

“O projeto, de grande abrangência, promove a educação pela via remota e é de especial relevância para as comunidades indígenas terem mais acesso ao conhecimento”, salientou o parlamentar, observando que a repercussão do projeto benjaminense atraiu a Rede Globo, que produziu reportagem destacando o projeto.

“Por isso, o prefeito David merece a homenagem, pelo seu sucesso na educação e também por outras grandes realizações, como a campanha de vacinação contra a Covid-19, quando Benjamin Constant pontificou como o município amazonense que melhor cumpriu as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, foi o município que vacinou mais pessoas em curto espaço de tempo contra a pandemia”, expressou.

Participaram da homenagem a Bemerguy o Subdefensor Público Geral do Amazonas, Thiago Nobre Rosas; o vice-presidente da Câmara Municipal de Benjamin Constant, vereador Daniel Oliveira; a primeira-dama do município e secretária de Ação Social, Jonah Melly Franco; e a secretária municipal de Educação de Benjamin Constant, Antônia Rodrigues da Silva.