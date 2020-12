Homem vai nadar em lagoa e termina atacado por jacaré; imagens fortes

Um sem-teto da cidade de Tampico, no México, entrou em águas proibidas e acabou devorado por um crocodilo faminto.

O evento trágico aconteceu na Laguna del Carpintero, local que possuí áreas proibidas para as práticas aquáticas justamente devido à presença do crocodilo mexicano (Crocodylus moreletii) nessas regiões.

As imagens do ataque foram registradas por uma mulher que estava em uma das margens da laguna.

‘¡No mames! ¡Ya valiste queso…! ¡Noooooo!’… un bañista murió tras ser atacado al ingresar al laguna del Carpintero, de Tampico. pic.twitter.com/OrNZdNvTOU — Ángel Salinas (@SalinasAngel) October 18, 2020

Testemunhas afirmam que o morador de rua entrou nas águas para tomar banho e em poucos segundos foi entendido como presa pelo enorme animal.

O serviço de emergência foi acionado. No entanto, já era tarde. A equipe conseguiu apenas trazer à superfície os restos mortais da vítima, que tinha entre 50 e 60 anos. Ele apresentava ferimentos no pescoço, no peito e em um dos braços.