Homem sai para entregar encomenda de bolo e desaparece

Familiares e a equipe da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita ajuda da população para localizar Byron Thompson Lindoso Brito, 37, que desapareceu na manhã do último sábado (22/08), por volta das 8h, após sair da casa onde mora para entregar um bolo.

O homem reside em um imóvel na avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, zona centro-sul da capital. Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, a mãe de Byron, Jane Brito, relatou que o filho saiu da residência para entregar um bolo em uma igreja situada na avenida Brasil, zona oeste da cidade. Porém, desde então, ele não retornou mais para casa e os familiares não tiveram mais notícias dele.

A mãe informou, ainda, que o filho realiza tratamento psiquiátrico. Ele possui duas tatuagens, sendo uma na perna direita, com o nome ‘Jane Lindoso’; e outra nas costas, escrito ‘Keise’. A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver detalhes sobre a localização de Byron Thompson, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família pelos números (92) 99277-3040, 98119-9989 e 99345-3590.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.