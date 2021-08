Homem que vendia droga na Esplanada dos Ministérios é preso em flagrante

Um homem que fornecia cocaína rosa para usuários na Esplanada dos Ministérios foi preso em flagrante por porte e posse ilegais de arma de fogo e porte de arma branca, na tarde de quinta-feira (19). A ação ocorreu durante monitoramento presencial do investigado, 54 anos, depois da equipe registrá-lo fazendo algumas entregas. Ao ser abordado dentro de um veículo, o traficante foi flagrado com com um revólver calibre 38 municiado, diversas porções de cocaína, uma faca, e outros objetos.

A abordagem ocorreu no Núcleo Bandeirante/DF e a prisão foi realizada pela Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), da Polícia Civil do Distrito Federal. Na residência do traficante de drogas, localizada em Arniqueira, a polícia civil encontrou, dentro de um cofre de aço, cerca de três quilos de cocaína, pistola, calibre 380 importada e diversas munições. Cerca de R$ 19 mil, em espécie, 70 euros, 33 dólares, mil pesos argentinos também foram apreendidos pelos agentes, além de diversos relógios, jóias, entre outros objetos. Na casa, também havia um livro de contabilidade, uma máquina para pagamento com cartões, dois automóveis e uma motocicleta.

De acordo com a PCDF, as investigações do suspeito começaram em junho deste ano. O investigado era responsável pelo tráfico em larga escala de cocaína em áreas nobres de Brasília, inclusive na Esplanada dos Ministérios. Após a identificação de duas casas vinculadas ao nome do traficante, uma em Candangolândia e outra em Arniqueira, mandados de busca e apreensão foram representados pelo Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT). (CB)