Homem morre após colidir veículo em divisória no viaduto do Manoa

Jailson de Souza Adelino, 29, morreu na madrugada deste domingo (13) após colidir com o veículo em uma divisória de concreto do complexo viário do Manoa, na zona norte de Manaus. As informações são do D24AM.

Segundo testemunhas, o homem perdeu o controle do veículo Mobi, de cor branca, quando atingiu a divisória.

O Corpo de Bombeiros foi acionado que confirmou que o acidente ocorreu por volta das 3h. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos da batida e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros fez a retirada do carro, que ficou parcialmente destruído. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).