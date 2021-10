Homem ganha na loteria e depois é encontrado morto com bilhete premiado no bolso

Situação trágica… Gregory Jarvis, de 57 anos, morreu semanas após ganhar uma bolada na loteria. De acordo com a emissora WABC-TV, o corpo foi encontrado próximo a um barco, nas redondezas de uma praia privativa no estado do Michigan, Estados Unidos. Mas um detalhe curioso chamou atenção: ele estava com o bilhete premiado de US$ 45 mil (cerca de R$ 245 mil) no bolso.

Gregory havia feito a aposta ganhadora no dia 13 de setembro, quando estava na pousada Blue Water, na região de Caseville. “Era um ótimo cara, estava aqui todo dia”, disse Dawn Talaski, a proprietária do local. Mas, segundo ela, o sortudo nem mesmo conseguiu retirar seu prêmio. “Ele não pôde sacar porque ele não tinha um cartão de seguridade social [semelhante ao CPF], então ele deu entrada para fazer um novo”, explicou.

Mesmo assim, depois de vencer o jogo, Gregory foi ao bar para comemorar sua conquista e comprou bebidas para todos. Já nos dias seguintes, o homem não retornou à pousada – o que fez com que Dawn acendesse o alerta e se desse conta da ausência dele. Acredita-se que aquela noite tenha sido a última vez que ele foi visto com vida.

Enquanto ele estava desaparecido, um residente de uma praia privativa ligou à polícia para informar sobre um corpo visto próximo a um barco. Posteriormente, a identidade e o óbito de Gregory foram confirmados. De acordo com a necrópsia, o ganhador da loteria teria se afogado após bater a cabeça na embarcação. “Nós acreditamos que ele amarrou seu barco, escorregou, caiu e bateu a cabeça”, disse Kyle Romzek, chefe da polícia.

A corporação afirma que “não há suspeitos”. Após descobrirem sobre o bilhete premiado no bolso, os policiais decidiram investigar o caso, e descartaram a hipótese de que algum terceiro estaria envolvido. “No início, estávamos preocupados sobre isso, mas depois da autópsia, nós entrevistamos pessoas no bar, ele era querido por aqui. Ele era um cara legal, então isso tirou [essa possibilidade] da mesa”, afirmou Romzek.

Dawn Talaski recorda que o homem até já tinha planos para gastar o prêmio. “Ele planejava pegar o dinheiro e ir ver sua irmã e seu pai na Carolina do Norte”, contou a dona da pousada. Infelizmente, ele nem teve a chance de tocar no seu dinheiro… Agora, depois de tudo o que aconteceu, o bilhete vencedor acabou nas mãos dos familiares de Gregory Jarvis. (HUGO GLOSS)