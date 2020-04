Homem fotografa Estação Espacial Internacional do quintal de casa

Um usuário do Reddit postou uma fotografia incrível neste fim de semana: a Estação Espacial Internacional (ISS), diretamente de seu quintal, como pôde ser vista na noite do último sábado (28).

Denominado 120decibel, o usuário explicou na postagem que conseguiu capturar a imagem da ISS usando um equipamento telescópico relativamente caro – avaliado em mais de US$ 7 mil, de acordo com outro membro. Devido à alta velocidade de movimento da Estação Espacial Internacional (pouco menos de 28 mil km/h), 120decibel explicou que teve de acompanhar manualmente seu movimento no céu noturno usando um visor e uma câmera com alta taxa de quadros por segundo.

Como observar a olho nu

Caso você não tenha US$ 7 mil disponíveis para comprar um equipamento desse tipo ou a experiência para localizar e acompanhar a ISS pelo visor, não fique triste. Segundo outro usuário do Reddit na mesma postagem, não é impossível vê-la a olho nu, basta saber onde olhar. “Parece uma estrela brilhante cerca de 30 graus acima do horizonte, que atravessa cerca de um quarto do céu”, explicou ele, acrescentando ainda que a passagem da ISS dura dois minutos.

Outros amantes de astronomia se juntaram às explicações: “Pode ser facilmente perdida ou confundida com um avião. Boas passagens podem ser mais brilhantes do que qualquer outro planeta ou estrela no céu noturno e apenas ligeiramente abaixo para ser vista durante o dia”, informou um deles.

Ficou curioso para tentar? O mesmo usuário que deu as informações acima também indicou o site Heavens Above, onde é possível encontrar uma lista das próximas passagens visíveis da Estação Espacial Internacional. As previsões indicam os locais nos quais a ISS aparecerá nos próximos dez dias. No entanto, isso não garante que você conseguirá vê-la, visto que as condições climáticas também devem ser levadas em consideração.

*Com informações do Futurism