Homem é torturado até a morte, na Zona Leste

Familiares contaram aos policiais que a vítima é moradora do bairro São José Operário e que trabalha como vendedor em uma loja de veículos. FOTO: Bianca Ribeiro

Mais uma execução brutal surpreendeu manauaras nesta segunda-feira (7), na alameda Cosme Ferreira, no bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus.

Desta vez, um homem identificado como “João Henrique”, de 30 anos, foi assassinado a tiros em via pública. O corpo dele foi encontrado com mãos e pés amarrados, caracterizando sinais de tortura.

O sargento Israel Vieira da 25 Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que foram os próprios moradores que encontraram o cadáver por volta das 19h. “A cena é realmente de violência. Um corpo do sexo masculino com mãos e pés amarrados. Possivelmente mais uma morte por acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. Sabemos do que está acontecendo na nossa cidade”, afirmou.

A área foi isolada para a atuação dos demais órgãos competentes. Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram na ocorrência.

Os familiares contaram aos policiais que a vítima é moradora do bairro São José Operário, na Zona Leste e que trabalha como vendedor em uma loja de veículos. Eles relataram ainda desconhecer envolvimento dele com a criminalidade.

A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). (EM TEMPO)